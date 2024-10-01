Марк Кьюбан: «Стив Нэш долгое время меня не любил, но теперь мы снова друзья»

Марк Кьюбан заявил, что поддерживает хорошие отношения со Стивом Нэшем.

«Даже когда мы облажались и позволили Стиву Нэшу уйти из команды, я подружился с Нэшем. Потребовалось время, он долгое время меня не любил, но теперь мы снова друзья.

Когда ты честен с игроками, то у вас все в порядке», – сказал владелец «Далласа ».