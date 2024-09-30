Марк Кьюбан: «Клэю Томпсону хочется многое доказать»

Марк Кьюбан считает, что у Клэя Томпсона не будет проблем с настроем на новый сезон.

Минувшим летом 4-кратный чемпион НБА перешел из «Голден Стэйт » в «Даллас ».

«Клэю Томпсону хочется многое доказать.

Он был готов к этому переходу. Сколько неприятных эмоций он пережил в прошлом сезоне – особенно то, как все закончилось. Так что время было подходящим», – сказал миноритарный владелец «Мэверикс».