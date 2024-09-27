Марк Кьюбан: «Когда-нибудь игроки НБА будут иметь контракты на миллиард долларов. Они будут зарабатывать больше владельцев, и это нормально»

Марк Кьюбан ожидает существенный рост контрактов игроков НБА.

«Будет ли в НБА игрок с контрактом на миллиард долларов? Да, конечно, но это предполагает, что телевизионные доходы продолжат расти так же, как сейчас. Но уже скоро вы увидите контракт, по которому игрок будет делать 100 миллионов долларов за сезон. Раз уже ТВ-контракт предусматривает 10-процентное увеличение потолка, ведь так работает коллективное соглашение. Мы уже видели, как у Стефа получилось 62 миллиона долларов на один год. Лука по своему новому контракту получит очень много, и ситуация станет еще безумнее.

В этом году все еще действует старый договор, но как только начнут работать эти новые деньги, парни будут зарабатывать больше денег в год, чем я. Я не зарабатываю по 100 миллионов долларов каждый год. Появятся игроки, которые зарабатывают больше, чем владельцы. Это нормально. Без них нет НБА», – считает бывший владелец «Мэверикс».