Масаи Уджири: «Не представляете, что Дикембе Мутомбо значил для меня»
Масаи Уджири эмоционально отреагировал на смерть Дикембе Мутомбо.
«Только что узнал о смерти Дикембе Мутомбо. Тяжело в это поверить. Нам будет тяжело без него. Вы не представляете, что он для меня значил. Он сделал нас теми, кто мы есть. Это был настоящий гигант, невероятная личность. Кто мы без него?
Он взял меня под свое крыло в «Денвере». Помог мне вырасти как человеку. Горжусь, что работал с ним, что он учил меня. Что мы вместе путешествовали по Африке. Это очень тяжело», – признался президент «Торонто» на пресс-конференции.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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