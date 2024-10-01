Скотти Пиппен о Дикембе Мутомбо: «Настоящий гигант во всех смыслах»

Скотти Пиппен отреагировал на смерть Дикембе Мутомбо.

«Я глубоко опечален потерей моего брата, Дикембе Мутомбо . Настоящий гигант во всех смыслах, присутствие Дикембе ощущалось далеко за пределами баскетбольной площадки. Его влияние как одного из величайших защитников в истории баскетбола было неоспоримым, но то, что действительно выделяло его, — это его сердце, честность и неустанная преданность делу вдохновения других.

Он был человеком с целью, чье наследие построено на бесчисленных жизнях, которых он коснулся, сообществах, которым он помог, и мощном примере, который он подавал. Его улыбка, его дух и любовь к человечеству никогда не будут забыты. Покойся с миром, Дикембе. Твое наследие будет жить вечно», – написал шестикратный чемпион НБА на своей странице в соцсети X.

Прославленный центровой НБА умер в понедельник в возрасте 58 лет.