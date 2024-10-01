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Скотти Пиппен о Дикембе Мутомбо: «Настоящий гигант во всех смыслах»

Скотти Пиппен отреагировал на смерть Дикембе Мутомбо.

«Я глубоко опечален потерей моего брата, Дикембе Мутомбо. Настоящий гигант во всех смыслах, присутствие Дикембе ощущалось далеко за пределами баскетбольной площадки. Его влияние как одного из величайших защитников в истории баскетбола было неоспоримым, но то, что действительно выделяло его, — это его сердце, честность и неустанная преданность делу вдохновения других.

Он был человеком с целью, чье наследие построено на бесчисленных жизнях, которых он коснулся, сообществах, которым он помог, и мощном примере, который он подавал. Его улыбка, его дух и любовь к человечеству никогда не будут забыты. Покойся с миром, Дикембе. Твое наследие будет жить вечно», – написал шестикратный чемпион НБА на своей странице в соцсети X.

Прославленный центровой НБА умер в понедельник в возрасте 58 лет.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Скотти Пиппена в соцсети X
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