Барак Обама о Дикембе Мутомбо: «Его деятельность изменила то, как спортсмены видят свое влияние за пределами площадки»

Барак Обама отдал должное Дикембе Мутомбо.

Прославленный центровой НБА умер в понедельник в возрасте 58 лет.

«Дикембе Мутомбо был невероятным баскетболистом – одним из лучших по блок-шотам и одним из лучших специалистов по защите всех времен. Но он также вдохновил поколение молодых людей по всей Африке, а его работа в качестве первого глобального посла НБА изменила то, как спортсмены видят свое влияние за пределами площадки.

Мы с Мишель мысленно с семьей Дикембе и всеми теми, кто знал и любил его», – написал 44-й президент США в соцсетях.