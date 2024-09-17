Д’Анджело Расселл выложил загадочный пост. В Сети предположили, что это намек на грядущий обмен

Д’Анджело Расселл выложил загадочный пост в соцсетях.

В Сети предположили, что разыгрывающий «Лейкерс » намекает на грядущий обмен.

Ранее по ходу межсезонья сообщалось, что «Лейкерс» ищут варианты трейда плеймейкера после того, как он решил воспользоваться опцией продления на сезон-24/25 на 18,7 миллиона долларов.

28-летний игрок в среднем набирал 18,0 очка и 6,3 передачи при 41,5% реализации трехочковых бросков в 76 матчах сезона-23/24.