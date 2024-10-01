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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев: «Благодарим Лигу ВТБ за хороший качественный продукт»

Михиал Дегтярев отметил деятельность Единой лиги ВТБ.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» отметил работу баскетбольной Лиги ВТБ, направленную на увеличение популярности вида спорта и его зрелищности в России.

«Медийная составляющая российского спорта должна расти. Здесь журналисты, букмекеры нам в помощь. Я всех призываю тратить на это средства: на пропаганду, на продвижение спорта и наших соревнований. На зрелищность спорта и повышение зрелищности. И здесь нам это делать нужно вместе, сообща.

И те, кто этим занимаются активно – теннис, бокс, баскетбольная Лига ВТБ. Благодарю за то, что делаете хороший качественный продукт, молодцы. Именно это позволяет и доходы увеличивать и аудиторию и, как следствие, популяризировать вид спорта и делать его привлекательным для детей», – заявил Дегтярев.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Форум «Азартные игры: отчисления на спорт»
logoЕдиная лига ВТБ
logoМихаил Дегтярев
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