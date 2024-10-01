Министр спорта Дегтярев: «КХЛ – самая зрелищная лига на сегодня. Придумана президентом. Нужно следить за тенденциями в нашем спорте»
Михаил Дегтярев назвал КХЛ самой зрелищной лигой.
Федерация хоккея России (ФХР) ранее объявила о расторжении договора с КХЛ о делегировании прав на проведение чемпионата России. Тем самым КХЛ стала независимой лигой.
«Меня тут одна журналистка просила осудить «развод» ФХР и КХЛ. Пришлось ее поправлять.
Ведь КХЛ – самая зрелищная лига на сегодня. И придумана президентом.
Так что нужно следить за тенденциями в нашем спорте», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев, который ранее являлся главой попечительского совета «Амура».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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