Министр спорта Дегтярев: «КХЛ – самая зрелищная лига на сегодня. Придумана президентом. Нужно следить за тенденциями в нашем спорте»

Михаил Дегтярев назвал КХЛ самой зрелищной лигой.

Федерация хоккея России (ФХР) ранее объявила о расторжении договора с КХЛ о делегировании прав на проведение чемпионата России. Тем самым КХЛ стала независимой лигой.

«Меня тут одна журналистка просила осудить «развод» ФХР и КХЛ. Пришлось ее поправлять.

Ведь КХЛ – самая зрелищная лига на сегодня. И придумана президентом.

Так что нужно следить за тенденциями в нашем спорте», – сказал министр спорта России Михаил Дегтярев, который ранее являлся главой попечительского совета «Амура».