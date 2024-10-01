Михаил Дегтярев: «Возможное объединение лыжных федераций подтверждаю. Тут вопрос инициативы»

Михаил Дегтярев подтвердил возможное объединение лыжных федераций России.

Ранее «Матч ТВ» сообщил, что российские федерации лыжных видов спорта могут объединить в одну.

Речь идет о Федерации лыжных гонок России, Российской федерации горнолыжного спорта, Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерации фристайла России и Федерации сноуборда России.

«Тут вопрос инициативы. Инициативу федераций мы поддерживаем, но давить не будем. Но веяние времени – объединяться. Изменения назрели и в лыжах, и в гребле. Поэтому возможное объединение лыжных федераций подтверждаю», – сказал министр спорта РФ.