Михаил Дегтярев: «Документы по Российскому спортивному фонду подготовлены. Он создается в том числе для поддержки ОКР, ПКР, чтобы они с протянутой рукой не ходили»

Михаил Дегтярев рассказал о планах создать Российский спортивный фонд.

«На следующий год президентом поставлена задача сформировать комплексную программу по развитию спорта в РФ. Наше ведомство ведет работу.

Доклад президенту подготовлен, предусмотрено учесть все источники финансирования, в том числе деньги частного бизнеса. До сих пор никто не знает, сколько всего, а это более триллиона рублей.

Эту работу мы до конца года доведем, в Уфе мы промежуточно доложим главе государства, эта работа станет хорошим прологом для того, кто хочет потратиться, куда лучше это будет сделать.

Документы по Российскому спортивному фонду подготовлены, он пойдет по ускоренной процедуре, без ОРВ (оценки регулирующего воздействия). До конца года закон будет принят. Этот фонд будет аккумулировать все средства и участвовать в организации мероприятий, которые будут проходить в России.

Фонд создается для того, чтобы расширить возможности по помощи российскому спорту. В том числе для поддержки ОКР , ПКР, чтобы они с протянутой рукой не ходили. Что еще можно сказать по этому поводу? Работаем», – сказал министр спорта РФ.