  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Михаил Дегтярев: «Документы по Российскому спортивному фонду подготовлены. Он создается в том числе для поддержки ОКР, ПКР, чтобы они с протянутой рукой не ходили»
0

Михаил Дегтярев: «Документы по Российскому спортивному фонду подготовлены. Он создается в том числе для поддержки ОКР, ПКР, чтобы они с протянутой рукой не ходили»

Михаил Дегтярев рассказал о планах создать Российский спортивный фонд.

«На следующий год президентом поставлена задача сформировать комплексную программу по развитию спорта в РФ. Наше ведомство ведет работу.

Доклад президенту подготовлен, предусмотрено учесть все источники финансирования, в том числе деньги частного бизнеса. До сих пор никто не знает, сколько всего, а это более триллиона рублей.

Эту работу мы до конца года доведем, в Уфе мы промежуточно доложим главе государства, эта работа станет хорошим прологом для того, кто хочет потратиться, куда лучше это будет сделать.

Документы по Российскому спортивному фонду подготовлены, он пойдет по ускоренной процедуре, без ОРВ (оценки регулирующего воздействия). До конца года закон будет принят. Этот фонд будет аккумулировать все средства и участвовать в организации мероприятий, которые будут проходить в России.

Фонд создается для того, чтобы расширить возможности по помощи российскому спорту. В том числе для поддержки ОКР, ПКР, чтобы они с протянутой рукой не ходили. Что еще можно сказать по этому поводу? Работаем», – сказал министр спорта РФ.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
ОКР
Министерство спорта России
ПКР
logoМихаил Дегтярев
деньги
Рекомендуем
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Михаил Дегтярев: «Сотрудничество с букмекерами увеличило финансирование спорта в России примерно на 30 млрд в год»
1227 минут назад
На строительство спортивных объектов в новых регионах России в 2025 году потратят 2,4 млрд рублей
24вчера, 16:38
Михаил Дегтярев: «Общий объем расходов в спортивной отрасли – 1 трлн рублей. Это частные средства, региональные и федеральные бюджеты»
246 сентября, 09:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
На строительство спортивных объектов в новых регионах России в 2025 году потратят 2,4 млрд рублей
24вчера, 16:38
Эфиопские бегуны Менгеша и Кетема победили в Берлинском марафоне
129 сентября, 10:49
Во время марафона «Владивостокские мосты» умер один из его участников – главный штурман Тихоокеанского флота, капитан 1-го ранга
628 сентября, 12:30
WADA о потере тестов спортсменов: «Эти факты попросту неверны. Технические проблемы не оказали никакого влияния на Париж-2024»
2028 сентября, 08:35
WADA перед Парижем-2024 потеряло более 900 результатов тестов спортсменов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил (New York Times)
10728 сентября, 08:01
Акименко о бане за пропуск допинг-тестов: «Все это произошло по моей собственной глупости. О завершении карьеры не думаю»
228 сентября, 07:10
С Эйфелевой башни в Париже демонтировали олимпийские кольца
227 сентября, 17:00
Призер чемпионата мира в прыжках в высоту Акименко дисквалифицирован на год за нарушение антидопинговых правил
127 сентября, 12:55
Журова о Самаранче-младшем: «Он делает заявления под давлением политики. Получил много хвалебных отзывов из России, теперь будет отбиваться от этого»
526 сентября, 16:10
Кандидат в президенты МОК Самаранч-младший: «Когда причины будут устранены, нам придется много работать для возвращения России»
11026 сентября, 14:05
Ко всем новостям
Последние новости
Глава РУСАДА Вероника Логинова приняла участие во встрече Михаила Дегтярева с генсеком конференции конвенции ЮНЕСКО
123 сентября, 18:26
РУСАДА в августе взяло у спортсменов 1122 допинг-пробы
10 сентября, 12:57
Победители и призеры паралимпийских и сурдлимпийских турниров «Мы вместе. Спорт» и их тренеры получат денежные премии
8 сентября, 07:46
Двукратный олимпийский чемпион Джордж Роден ушел из жизни в возрасте 97 лет
28 августа, 07:37
РУСАДА в июле взяло у спортсменов рекордное в 2024 году количество допинг-проб
413 августа, 07:42
Чемпионат России по легкой атлетике 2024 – расписание, когда начало
213 августа, 07:14
Дмитрий Губерниев: «Зыбина – не просто символ несгибаемой стойкости российского спорта. Она символ нашей несгибаемой родины»
211 августа, 14:00
Дмитрий Чернышенко: «За 10 лет к движению ГТО присоединились 23,5 млн человек, из них почти 11 млн получили знаки отличия»
1810 августа, 09:16
Дмитрий Чернышенко: «Россия продолжает укреплять национальную систему спорта и сотрудничество с дружественными странами»
1319 июля, 18:06
Леонид Тягачев: «Дегтярев очень активный и эрудированный человек, который много знает и стремится знать еще больше»
1113 мая, 14:10