Яннис Адетокумбо о планах на сезон: «Давайте начнем с того, что выйдем из первого раунда»

Яннис Адетокумбо критически оценил последние успехи команды.

Форварда «Милуоки » спросили, рассчитывает ли он на финал конференции или финал после летних подписаний.

«Финал конференции? Финал? Давайте начнем с того, что выйдем из первого раунда. Это будет неплохим стартом», – заявил Адетокумбо .

Форвард рассказал, что не встречался и не тренировался с Дэмианом Лиллардом в межсезонье, но регулярно общался с ним.

«Бакс» два сезона подряд заканчивают плей-офф на первой стадии. В прошлом розыгрыше команда уступила «Индиане» (2-4).