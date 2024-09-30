Яннис Адетокумбо о планах на сезон: «Давайте начнем с того, что выйдем из первого раунда»
Яннис Адетокумбо критически оценил последние успехи команды.
Форварда «Милуоки» спросили, рассчитывает ли он на финал конференции или финал после летних подписаний.
«Финал конференции? Финал? Давайте начнем с того, что выйдем из первого раунда. Это будет неплохим стартом», – заявил Адетокумбо.
Форвард рассказал, что не встречался и не тренировался с Дэмианом Лиллардом в межсезонье, но регулярно общался с ним.
«Бакс» два сезона подряд заканчивают плей-офф на первой стадии. В прошлом розыгрыше команда уступила «Индиане» (2-4).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эрика Нема
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