Лука Дончич: «Цель «Далласа» – чемпионский титул»
Лука Дончич обозначил цель «Мэверикс» в новом сезоне.
«Цель «Далласа» – чемпионский титул.
Когда кто-то из нас с Кайри будет владеть мячом, соперник не сможет организовать подстраховку из-за Клэя. Потому что его нельзя оставлять одного – он забросит из-за дуги. Так что по моим ожиданиям у нас появится свободное пространство, и это может стать определяющим фактором. Расскажу вам больше после нескольких матчей», – заявил словенец.
В минувшем сезоне «Мэверикс» дошли до финала НБА, где уступили «Селтикс» в пяти встречах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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