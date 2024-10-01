Лука Дончич: «Цель «Далласа» – чемпионский титул»

Лука Дончич обозначил цель «Мэверикс» в новом сезоне.

«Цель «Далласа » – чемпионский титул.

Когда кто-то из нас с Кайри будет владеть мячом, соперник не сможет организовать подстраховку из-за Клэя . Потому что его нельзя оставлять одного – он забросит из-за дуги. Так что по моим ожиданиям у нас появится свободное пространство, и это может стать определяющим фактором. Расскажу вам больше после нескольких матчей», – заявил словенец.

В минувшем сезоне «Мэверикс» дошли до финала НБА , где уступили «Селтикс» в пяти встречах.