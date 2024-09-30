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  • Владимир Гомельский прояснил свои апрельские слова, что с Дончичем «Даллас» «ничего не выиграет»
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Владимир Гомельский прояснил свои апрельские слова, что с Дончичем «Даллас» «ничего не выиграет»

Владимир Гомельский прояснил свою позицию по Луке Дончичу и «Далласу».

Гомельский написал об этом в своей конференции.

Вопрос: Правильно ли понимаю, вы считаете, что клуб, за который играет Лука Дончич, никогда не станет чемпионом НБА?

Гомельский: Дело не в Луке, а в том, с кем Дончич выходит на площадку. В «Далласе» не хватает умелых форвардов, которые могли бы взять на себя и набор очков, и стабильную защиту с подстраховкой.

В апреле известный эксперт, отвечая в конференции на вопрос «Какие позиции нужно укреплять «Далласу», чтобы бороться за титул в НБА?», написал: «Пока в «Далласе» играет Дончич, этот клуб ничего не выиграет».

В минувшем сезоне «Мэверикс» дошли до финала НБА, где уступили «Селтикс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Конференция Владимира Гомельского
logoДаллас
logoНБА
logoВладимир Гомельский
logoЛука Дончич
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