Владимир Гомельский прояснил свои апрельские слова, что с Дончичем «Даллас» «ничего не выиграет»
Владимир Гомельский прояснил свою позицию по Луке Дончичу и «Далласу».
Гомельский написал об этом в своей конференции.
Вопрос: Правильно ли понимаю, вы считаете, что клуб, за который играет Лука Дончич, никогда не станет чемпионом НБА?
Гомельский: Дело не в Луке, а в том, с кем Дончич выходит на площадку. В «Далласе» не хватает умелых форвардов, которые могли бы взять на себя и набор очков, и стабильную защиту с подстраховкой.
В апреле известный эксперт, отвечая в конференции на вопрос «Какие позиции нужно укреплять «Далласу», чтобы бороться за титул в НБА?», написал: «Пока в «Далласе» играет Дончич, этот клуб ничего не выиграет».
В минувшем сезоне «Мэверикс» дошли до финала НБА, где уступили «Селтикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Конференция Владимира Гомельского
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости