«Нечестный вопрос». Стефен Карри назал Клэя Томпсона лучшим из своих партнеров по команде
Стефен Карри назал Клэя Томпсона лучшим из своих партнеров по команде.
«Это нечестный вопрос. Что ж, я думаю, что выберу Клэя Томпсона, это мой «Сплэш бразер».
У меня было много отличных партнеров по команде, мне не понравился этот вопрос», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт».
Минувшим летом Томпсон перешел в «Даллас» после 13 сезонов за «Голден Стэйт».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Complex
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