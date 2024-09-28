«Нечестный вопрос». Стефен Карри назал Клэя Томпсона лучшим из своих партнеров по команде

Стефен Карри назал Клэя Томпсона лучшим из своих партнеров по команде.

«Это нечестный вопрос. Что ж, я думаю, что выберу Клэя Томпсона , это мой «Сплэш бразер».

У меня было много отличных партнеров по команде, мне не понравился этот вопрос», – сказал разыгрывающий «Голден Стэйт ».

Минувшим летом Томпсон перешел в «Даллас » после 13 сезонов за «Голден Стэйт».