Кайри Ирвинг о Клэе Томпсоне в «Далласе»: «Теперь наши мечты могут стать реальностью»
Звезды «Мэверикс» рады переходу Клэя Томпсона в «Даллас».
Кайри Ирвинг и Лука Дончич прокомментировали решение многолетнего лидера «Уорриорз» подписать контракт с техасской командой.
«Клэй здесь, в нашей команде. Считаю, что теперь наши мечты могут стать реальностью», – сказал Ирвинг.
«Невероятно. Четырехкратный чемпион НБА, потрясающий игрок. У нас будет полный порядок с созданием свободного пространства в атаке», – считает Дончич.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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