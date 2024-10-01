Кайри Ирвинг о Клэе Томпсоне в «Далласе»: «Теперь наши мечты могут стать реальностью»

Звезды «Мэверикс» рады переходу Клэя Томпсона в «Даллас».

Кайри Ирвинг и Лука Дончич прокомментировали решение многолетнего лидера «Уорриорз» подписать контракт с техасской командой.

«Клэй здесь, в нашей команде. Считаю, что теперь наши мечты могут стать реальностью», – сказал Ирвинг.

«Невероятно. Четырехкратный чемпион НБА , потрясающий игрок. У нас будет полный порядок с созданием свободного пространства в атаке», – считает Дончич.