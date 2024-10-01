Донован Митчелл: «Новый контракт – не конечная цель. От нас ждут больших дел»
В июле защитник и «Кавальерс» продлили соглашение на 3 года и 150,3 миллиона долларов. Перед этим постоянно ходили слухи, что Митчелл покинет клуб из Огайо.
«Кливленд теперь мой дом? Почему бы и нет. Мне здесь нравится.
Это первый медиа-день за, наверное, три года, когда меня не спрашивают, куда я собираюсь двигаться дальше. Не стоит недооценивать, насколько это становится сложным. Даже не только для меня, но и для товарищей по команде. Постоянно отвечать на все эти вопросы...
Сейчас все иначе. Я рад быть здесь. Я рад быть частью этой команды. Самое главное – это то, что я подписал контракт, и мы все здесь, и теперь нам надо оправдывать ожидания. Сам по себе контракт – не конечная цель. От нас ждут больших дел. Вот о чем я сейчас думаю», – сказал защитник «Кавальерс».
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