Донован Митчелл о дуэли с Джамалом Мюррэем в «пузыре»: «57 очков – это круто, но мы проиграли»

Донован Митчелл поделился воспоминаниями о дуэли с Джамалом Мюррэем в «пузыре».

«Это было круто. Мне кажется, что в тот момент я заработал уважение других игроков НБА . Болельщики будут любить тебя в 90 процентах случаев, а уважение коллег – это другое. Я заставил Кармело Энтони говорить о себе. Вот тогда я действительно начал понимать, что это мое место.

Я набрал 57 очков – это круто, но мы проиграли. Потом, вдобавок ко всему, я встретил Джамала в кафе, и он снял меня на видео. В тот момент я вряд ли думал о том, что мы с ним зажигаем. Я подумал: «Да пошел он к черту. Это настоящая разборка», – рассказал защитник «Кливленда ».