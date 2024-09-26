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Донован Митчелл о дуэли с Джамалом Мюррэем в «пузыре»: «57 очков – это круто, но мы проиграли»

Донован Митчелл поделился воспоминаниями о дуэли с Джамалом Мюррэем в «пузыре».

«Это было круто. Мне кажется, что в тот момент я заработал уважение других игроков НБА. Болельщики будут любить тебя в 90 процентах случаев, а уважение коллег – это другое. Я заставил Кармело Энтони говорить о себе. Вот тогда я действительно начал понимать, что это мое место.

Я набрал 57 очков – это круто, но мы проиграли. Потом, вдобавок ко всему, я встретил Джамала в кафе, и он снял меня на видео. В тот момент я вряд ли думал о том, что мы с ним зажигаем. Я подумал: «Да пошел он к черту. Это настоящая разборка», – рассказал защитник «Кливленда».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony & Kid Mero
logoКливленд
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logoДжамал Мюррэй
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