Донован Митчелл: «Будем бороться за титул, если будем здоровыми»
«Будем бороться за титул, если будем здоровыми. В прошлом году мы выросли во многих категориях. Играли в разный баскетбол. Находили то, что может вывести нас на следующий уровень. Дариус Гарлэнд и Эван Мобли были травмированы в наш самый удачный отрезок. Мы должны будем определиться, как внедрить этот победный стиль в 82 матча регулярного сезона и в 16 побед в плей-офф.
Я верю в наше развитие, поэтому подписал новый контракт. Верю в нашу мотивацию и групповую волю.
Верю в нас как в претендентов на титул. Но мы должны выходить и доказывать это в каждом матче. Пока мы ничего не добились. У нас впереди долгий путь.
Сейчас больше говорят про тех, кто пошумел летом. «Бостон» взял титул. «Нью-Йорк» и «Филадельфия» значительно изменили ростер. Но они не прошли дальше нас.
Это не должно нас сильно расстраивать. Они будут говорить о том, о ком хотят. Нам просто нужно продолжать доказывать. Мы не смогли встретить «Бостон» здоровыми и дать им бой. Мы упустили шанс. Это наша мотивация.
Будем продолжать искать способы пройти дальше. В финал конференции и затем в финал лиги. Меня не шокирует то, что нас игнорируют. Это сентябрь, нам не нужно быть предметом обсуждения сейчас. Время еще наступит», – заключил защитник «Кавальерс».
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