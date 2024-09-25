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  • Донован Митчелл о «Кливленде»: «Я в восторге. Не подписал бы новый контракт, если бы не был в восторге»
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Донован Митчелл о «Кливленде»: «Я в восторге. Не подписал бы новый контракт, если бы не был в восторге»

Донован Митчелл заявил, что полностью доволен тем, куда движется «Кливленд».

«Я в восторге. Я не подписал бы новый контракт, если бы не был в восторге.

Самое главное, что у нас много парней, которые хотят победить. Вы знаете, как это бывает, как устроена лига. Можно собрать кучу людей вместе, но некоторые из них просто не захотят находиться в команде.

Два года назад мы проиграли «Никс», а летом после этого в команде был уже другой настрой, другая атмосфера. Держу пари, что это больше не повторится. И хотя в серии против «Орландо» нам потребовалось семь матчей, был момент в 7-м матче, когда мы решили: «Нет, этого не произойдет».

Я хочу сказать, что все дело в ступенях. Все дело в процессе строительства. Нельзя просто собрать команду и пойти выигрывать титул. К примеру, «Селтикс» играли вместе 7-8 лет, и они наконец добрались до вершины. Все предполагают, что это произойдет мгновенно, но надо понимать, что это процесс», – сказал атакующий защитник «Кавальерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony & Kid Mero
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