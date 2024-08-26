Главный тренер «Жальгириса» Андреа Тринкьери: «Хотим попасть в Топ-10 Евролиги»

Андреа Тринкьери озвучил планы «Жальгириса» на сезон-2024/25.

«Моя главная фундаментальная задача – построить команду с высоким уровнем взаимодействия. В прошлом году мы были недостаточно хороши. Мы хотим соревноваться, для нас это означает победу в национальном чемпионате и хорошее выступление в Евролиге с местом в Топ-10.

В Евролиге страшная конкуренция. Каждый год команды становятся все сильнее, мы будем соревноваться сами с собой. Не хочу ориентироваться на другие программы, сосредоточимся на себе. Постараюсь внести что-то новое, креативное», – заключил главный тренер литовского клуба.

« » окончил сезон-2023/24 Евролиги на 14 месте с результатом 14-20.