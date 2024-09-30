Лаури Маркканен: «Было круто, что так много клубов мной интересовались, но моим приоритетом была «Юта»

Лаури Маркканен рассказал о межсезонье.

«Видел всю эту информацию в сети, но старался ее игнорировать. Доверяю фронт-офису и тренерскому штабу. Мне нравятся наш персонал и обстановка внутри команды. Все парни хотят прогрессировать.

Я почувствовал себя уверенно в лидерской роли, моей семье понравилась Юта. Мы провели здесь отличные два года.

У нас будет молодая команда с периодами нестабильности. Но мы сосредоточимся на росте, индивидуально и коллективно. В этом году постараемся взять как можно больше матчей. Хочу улучшить свою индивидуальную игру. Стать лучше в клатче и продолжать строить команду. Мы знаем, что от нас не ждут многого в этом сезоне.

Летом я смог оценить, насколько далеко зашел. Был круто понимать, что много клубов интересовались мною и хотели видеть в своем составе. Это говорит о моем персональном прогрессе. Но я старался не забегать вперед. Моим приоритетом была «Юта», я хотел вернуться», – заявил форвард «Джаз».

Маркканен подписал продление контракта на четыре года и 196 миллионов долларов в августе.