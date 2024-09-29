Генменеджер «Юты» Джастин Заник: «Мы были готовы к возможностям построить чемпионский состав. Но их не было»
«Все видели, как развивались события в межсезонье. В рамках нашей организации мы очень агрессивно подходим к любым возможностям по построению чемпионского состава. Мы были готовы к их появлению летом. Но их не было.
В этих условиях мы решили, что должны сконцентрироваться на наших молодых парнях и лучшем баскетболисте в составе – Лаури Маркканене», – заявил генменеджер «Юты».
Этим летом «Джаз» в основном были связаны с трансферным рынком новостями о переговорах по возможности приобретения форварда из Финляндии. Стороны подписали соглашение о продлении баскетболиста в августе, отложив решение по дальнейшим перспективам на следующее межсезонье.
«Юта» закончила прошлый регулярный чемпионат на 12-м месте в Западной конференции с результатом 31-51. Эксперты считают, что команда будет претендовать на первые места на драфте-2025.
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