Звездное трио «Сиэтла» отстрелялось холостыми

«Сиэтл» должен был забирать первую игру серии с «Вегасом». Эйже Уилсон вручали статуэтку MVP, поэтому она волновалась и выглядела блекло. Келси Плам так и не нашла бросок, забив с игры лишь однажды. Нападение «Эйсес» периодически стагнировало, сводясь к чересчур амбициозным изоляциям.

Но «Шторм» не сумели использовать этот подарок судьбы. Джул Лойд провалилась (6 очков за 26 минут), Диггинс-Смит ничего не попала издали, а Ннека Огвумике уже не в том возрасте и кондициях, чтобы тащить команду на себе. Тем более, что Эйжа Уилсон блокировала в защите столько же, сколько намазала сама.

В итоге «Сиэтл» бесславно вылетел, а положительное впечатление оставила разве что Гэбби Уильямс. Она же была хороша и во второй игре, но действующие чемпионки твердо решили, что лишний перелет в другой город им не нужен. Когда «Вегас» почувствовал запах крови, а «Сиэтлу» срочно требовался контрвыпад – Джул Лойд спряталась в тень. Она и регулярку провела невзрачно, но тут уж совсем не оправдала надежд.

Вот и размышляй после такого – вроде бы «Сиэтл» объединил трех топ-баскетболисток и спрогрессировал по победам, но их совместные перспективы так и остались только на бумаге.

Первый блик Кларк – наполовину комом…

Кейтлин Кларк невзрачно провела свой первый матч в плей-офф. И ее статистическая линейка (11+4+8) не полностью отражает ее выступление. Разыгрывающая забила лишь 2/13 бросков издали и просто-напросто не была центральным действующим лицом.

Я бы сказал, что в первом матче не было очевидного героя, но, как и ожидалось, решающим фактором стала защита «Сан». В этой обороне просто нет неравноценных разменов, все могут отлично защищаться против своего игрока или своевременно помочь партнеру. Да, Марина Мэйбри набрала 27 очков — ради этого и выменивали по ходу сезона. Но слишком многое в игре «Коннектикута» получалось именно благодаря удачным действиям в защите. «Фивер» пытались найти ресурсы в глубине ротации, но это был не их день.

Да и вообще, победа «Коннектикута» в первой игре объясняется не только плохой игрой Кларк. Она вообще получила в глаз от Дижоней Кэррингтон (я, кстати, удивлен, что в женской НБА можно играть с длинными ногтями).

Во втором матче была борьба до последней минуты, но «Коннектикут» проявил свои чемпионские амбиции, ответив на все вызовы со стороны «Фивер» и Кларк. Было заметно, что Кейтлин твердо решила, что не позволит себе самой провести неудачно второй матч подряд. И благодаря ее стараниям «Индиана» шла ноздря в ноздрю до самой концовки. Но в итоге она пала жертвой того, что отличает качественные команды от еще только подающих надежды. На Кларк оказалось слишком большая нагрузка по организации атаки, и она слишком часто сталкивалась со сдваиваниями. Скамейка запасных оказалась бесполезной, а передняя линия «Фивер», несмотря на мощную статистику у Алии Бостон (16+19), не выдержала давления «больших» «Сан».

Плюс, «Коннектикут» был сильно против идеи продления серии до переезда в Индиану, где решающий матч прошел бы под рев 20 тысяч болельщиков. И да, вы все верно прочитали – в женской НБА первые два матча проходят на площадке фаворита, а третья, решающая, дома у андердога.

… но зрители следят за ней во все глаза

Еще один штрих в картину Кейтлиномании – дебют Кларк в плей-офф собрал 1,8 миллиона зрителей, хотя шел одновременно с воскресными играми НФЛ. Остальные первые игры плей-офф женской НБА смотрели в среднем по 400 тысяч человек.

«Шоутайм» переехал в Лас-Вегас

Челси Грэй ассоциируется у меня с глупым словом «свэг». Потому что играет размашисто и креативно, а удачные моменты не стесняется праздновать смешными кривляниями.

И если у Джул Лойд плей-офф прошел по заветам Green Day («Разбудите меня, когда сентябрь закончится»), то Грэй, наоборот, к концу сентября проснулась свеженькой и горячей.

У победителей регулярки все по плану

В серии между «Нью-Йорком» и «Атлантой» было мало привлекательных сюжетов, слишком уж очевидно преимущество одной из команд. Запас прочности против команда ниже топ-4 у «Либерти» значительный, поэтому настоящий баскетбол от них потребуется только в следующем раунде.

Тем не менее, мое внимание привлекли три момента. Во-первых, немка Леони Фибих, похоже, займет место Кортни Вандерслут в стартовой пятерке. При наличии Ионеску разыгрывающий-генерал «Нью-Йорку» незачем, а вот снайперские навыки Фибих оказались как нельзя кстати.

Во-вторых, Тина Чарльз заглянула на чашечку чая в гости к своей бывшей команде, для которой она по-прежнему остается рекордсменкой по куче показателей, включая очки и подборы.

В-третьих, 35-летняя Чарльз раздала олдскула с постмувами и устроила мини-дуэль с Джонквейл Джонс. Новая школа против старой, так сказать. И в рамках отдельных отрезков Чарльз по-прежнему выглядела как лучшая опция «Дрим» по набору очков.

Переключится ли Чарльз в режим погони за титулом на закате карьеры? Или для нее принципиально играть по 30 минут пусть и за команду класса В?

Как там Грайнер?

Вот такая вот ниточка связывает Россию с этим розыгрышем плей-офф. Ну, и вообще куча баскетболисток, которые играли у нас. Сегодня это кажется дикостью.

Что касается Бриттни – она была не в своей тарелке в первом матче и смотрелась бодрячком во втором. Да и вообще весь «Финикс» выдал, как мне показалось, свой максимум. Наташа Клауд так вообще вжаривала турбоуверенностью в духе Джимми Батлера. Но что уж тут поделаешь, когда Нафиса Коллиер решает набрать 80 (!) очков за два матча.

Причем оба раза ей хватило 20 бросков благодаря 12 и 13 попаданиям из 14 со штрафной линии и 5/8 трехочковых.

Что меня поражает в Коллиер – это гармоничность ее доминирования. В этом она похожа на Бреанну Стюарт – минимум лишних движений, никаких изоляций, своевременное избавление от мяча, заразительная уверенность в себе.

Правда, не могу подобрать ей удачное сравнение из мужской лиги. Пожалуй, что-то вроде Скотти Барнса на максималках, если бы он играл не в сливной команде, а в сбалансированном контендере.

Что дальше

На мой взгляд, полуфиналы получились лучшими из возможных, поскольку у каждого из них будет свой лейтмотив. «Нью-Йорк» – «Вегас» – это повторение прошлогоднего финала и воплощение понятия star power, то есть построения команды через громкие имена. Прямо сейчас я бы назвал фаворитами «Либерти», но, как говорится, сердце чемпионок нельзя недооценивать. Хотя «Нью-Йорк» даже если постарается, то не сможет набрать 2 очка в четвертой четверти, как это умудрился сделать «Сиэтл».

«Миннесота» – «Коннектикут» – это топ-противостояние совершенно иного рода. В этих командах тоже есть звезды и претенденты на первую сборную All-WNBA. Но в целом для «Линкс» и «Сан» определяющими являются менее публичные вещи – дисциплина, выучка, коллективная ответственность и умение адаптироваться на ходу. Алисса Томас собирает трипл-даблы, но решающий бросок вряд ли будет выполнять она. Поможет ли это «Коннектикуту» или станет для команды преградой для выхода в финал?

С точки зрения маркетинга лига была бы в экстазе, если бы дальше первого раунда зашли Кларк и Таурази. Будь Дэвид Стерн комиссионером лиги в 2024-м, то он бы не упустил возможности взорвать рейтинги, дав судьям указание продлить серию с участием «Индианы». Но Стерн уже не с нами, а состричь купонов с Кларк у лиги возможность еще будет.

Может быть, это не лучший знак для женской НБА, что в полуфиналы почти без борьбы вышли те, кого в них и ожидали увидеть. Но баскетбол в них точно будет качественным.

Серия «Либерти» – «Эйсес» стартует в воскресенье, первый матч начнется в 22:00 по Москве. «Линкс» и «Сан» схлестнутся в ночь на понедельник (3:30 мск).

Фото: Gettyimages.ru /Ethan Miller, Stephen Maturen