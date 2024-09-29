Женская НБА. Плей-офф. Полуфиналы. «Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» сыграет с «Коннектикутом»
Сегодня пройдут первые матчи второго раунда плей-офф женской НБА.
«Нью-Йорк» и «Лас-Вегас» сойдутся в противостоянии финалистов прошлого сезона. «Миннесота» встретится с «Коннектикутом».
Женская НБА
Плей-офф
Полуфиналы (до 3-х побед)
Первые матчи
Нью-Йорк – Лас-Вегас
29 сентября. 22.00
Счет в серии равный – 0-0
Миннесота – Коннектикут
30 сентября. 3.30
Счет в серии равный – 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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