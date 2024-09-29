Женская НБА. Плей-офф. Полуфиналы. «Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» сыграет с «Коннектикутом»

Сегодня пройдут первые матчи второго раунда плей-офф женской НБА.

«Нью-Йорк» и «Лас-Вегас» сойдутся в противостоянии финалистов прошлого сезона. «Миннесота » встретится с «Коннектикутом».

Женская НБА

Плей-офф

Полуфиналы (до 3-х побед)

Первые матчи

Нью-Йорк – Лас-Вегас

29 сентября . 22.00

Счет в серии равный – 0-0

Миннесота – Коннектикут

30 сентября . 3.30

Счет в серии равный – 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.