Женская НБА. Плей-офф. «Нью-Йорк» примет «Атланту», «Лас-Вегас» – «Сиэтл»
«Нью-Йорк» примет на своей площадке «Атланту» (1-0), «Лас-Вегас» – «Сиэтл» (1-0).
Женская НБА
Плей-офф
Первый раунд (до 2-х побед)
Вторые матчи
Нью-Йорк – Атланта
25 сентября. 2.30
«Нью-Йорк» ведет в серии – 1-0
Лас-Вегас – Сиэтл
25 сентября. 4.30
«Лас-Вегас» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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