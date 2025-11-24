Лука Дончич пробросил мяч между ног Кевина Лава и навесил аллей-уп на Джексона Хэйса
Лука Дончич устроил очередной шоу-момент.
В одном из эпизодов матча против «Юты» защитник «Лейкерс» Лука Дончич на скорости сохранил ведение, пробросив мяч между ног форварда «Джаз» Кевина Лава, и исполнил навес на данк для центрового Джексона Хэйса.
По итогам победной игры (108:106) на счету Дончича 33 очка, 11 подборов и 8 передач.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Chaz NBA
