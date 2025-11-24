Тайлер Хирро дебютирует в сезоне в матче против «Далласа»

Тайлер Хирро проведет первую для себя игру сезона во встрече с «Мэверикс».

Как сообщает ESPN, звездный защитник «Майами » Тайлер Хирро планирует дебютировать в текущем сезоне в домашнем матче против «Далласа » (25 ноября), если не возникнет непредвиденных проблем.

Хирро перенес операцию на лодыжке 19 сентября. Без него «Майами» имеет результат 11-6, включая 4 победы подряд в последних матчах. «Хит», используя новую атакующую схему в среднем набирают лучшие в лиге 124,9 очка за игру, и теперь в состав возвращается их лучший бомбардир прошлого сезона.

25-летний защитник получил травму лодыжки во время тренировки в межсезонье, что и привело к решению лечь на операцию. В прошлом сезоне Хирро в среднем набирал 23,9 очка, 5,2 подбора и 5,5 передачи.