Норман Пауэлл набрал 32 очка в победном матче с «Филадельфией»

Норман Пауэлл набрал 32 очка и привел «Майами» к четвертой победе подряд.

«Майами» в гостях переиграл «Филадельфию» со счетом 127:117, оформив четвертую победу подряд.

Норман Пауэлл стал самым результативным игрком в составе «Хит», набрав 32 очка, а также сделав 4 подбора и 2 перехвата. Хайме Хакес добавил 22 очка, реализовав 10 из 12 бросков с игры.

У «Филадельфии» самым результативным стал Тайриз Макси – он набрал 27 очков и отдал 6 передач.

После этой победы «Майами» закрепился на третьем месте в Восточной конференции с результатом 11-6.

