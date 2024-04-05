Владимир Гомельский: «Пока в «Далласе» играет Дончич, этот клуб ничего не выиграет»

Теги Даллас Финикс Торонто НБА Владимир Гомельский Лука Дончич Баскетбол

Владимир Гомельский не верит в шансы «Мэверикс» с Лукой Дончичем.

Известный комментатор и эксперт ответил на вопрос, какие позиции нужно укреплять «Далласу», «Финиксу» и «Торонто», чтобы бороться за титул в НБА.

«Пока в «Далласе» играет Дончич, этот клуб ничего не выиграет.

У «Финикса» все в порядке. Нужно укреплять ротацию и готовить замену Дюрэнту, но в перспективе.

«Торонто» имеет Барнса и Барретта, то есть двух отличных форвардов. Остальные позиции надо укреплять, особенно центра», – считает Гомельский.

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15 комментариев
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Гомельскому нужно укрепить позицию закусывающего
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Экспертиза топ
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Баррет - отличный форвард. Дончич - дно, с которым ниче не выиграть... Тут грех что-то комментировать, я считаю...
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Про растить замену Дюре это топовая аналитика
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Я не фанат Дончича, но по-моему он единственная причина почему Даллас МОЖЕТ стать чемпионом. Про Дюру тоже топ коммент, думаю что ГСВ надо готовить замену Стефу, а лэйкерс Брону))
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Интересно,а кого надо в Даллас,чтобы они стали чемпионами? Такие моменты нельзя угадать... Гомельский,пора на покой
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Капец… как можно такое говорить
ГОТОВИТЬ ЗАМЕНУ ДЮРАНТУ
Такие баскетболисты в лиге пару раз появляются за 10-20 лет, он говорит что надо готовить замену…
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Интересно, про Дирка он говорил что-то такое же)
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хороший генератор срача
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Про Дирка тоже говорили, мол, мягкотелый, еврос без защиты и все такое... Ничего, как-то справился)
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Ответ airmamba
Капец… как можно такое говорить ГОТОВИТЬ ЗАМЕНУ ДЮРАНТУ Такие баскетболисты в лиге пару раз появляются за 10-20 лет, он говорит что надо готовить замену…
А кто появился после Дюрэнта? Есть плохая копия, Ингрэм, и всё.
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