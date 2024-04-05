Владимир Гомельский: «Пока в «Далласе» играет Дончич, этот клуб ничего не выиграет»
Владимир Гомельский не верит в шансы «Мэверикс» с Лукой Дончичем.
Известный комментатор и эксперт ответил на вопрос, какие позиции нужно укреплять «Далласу», «Финиксу» и «Торонто», чтобы бороться за титул в НБА.
«Пока в «Далласе» играет Дончич, этот клуб ничего не выиграет.
У «Финикса» все в порядке. Нужно укреплять ротацию и готовить замену Дюрэнту, но в перспективе.
«Торонто» имеет Барнса и Барретта, то есть двух отличных форвардов. Остальные позиции надо укреплять, особенно центра», – считает Гомельский.
ГОТОВИТЬ ЗАМЕНУ ДЮРАНТУ
Такие баскетболисты в лиге пару раз появляются за 10-20 лет, он говорит что надо готовить замену…