Владимир Гомельский: «Пока в «Далласе» играет Дончич, этот клуб ничего не выиграет»

Владимир Гомельский не верит в шансы «Мэверикс» с Лукой Дончичем.

Известный комментатор и эксперт ответил на вопрос, какие позиции нужно укреплять « », « » и «Торонто», чтобы бороться за титул в .

«Пока в «Далласе» играет , этот клуб ничего не выиграет.

У «Финикса» все в порядке. Нужно укреплять ротацию и готовить замену Дюрэнту, но в перспективе.

« » имеет Барнса и Барретта, то есть двух отличных форвардов. Остальные позиции надо укреплять, особенно центра», – считает Гомельский.