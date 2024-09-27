Лука Дончич проводит полноценные предсезонные тренировки со словенской «Илирией»

Лука Дончич заранее начал готовиться к сезону.

Форма разыгрывающего «Далласа » вызвала вопросы на матче в честь завершения карьеры Горана Драгича в конце августа. Защитник ускорил подготовку к новому сезону, присоединившись к словенской «Илирии». Клубом управляет отец Луки Саша Дончич.

«Лука много тренируется с ними. Не просто упражняется, а проводит полноценные тренировочные сессии», – сообщил инсайдер Марк Стейн.

«Даллас» дошел до финала НБА в прошлом сезоне, Лука Дончич закончил третьим в гонке за звание MVP и является одним из фаворитов в этом году.