Лука Дончич проводит полноценные предсезонные тренировки со словенской «Илирией»
Лука Дончич заранее начал готовиться к сезону.
Форма разыгрывающего «Далласа» вызвала вопросы на матче в честь завершения карьеры Горана Драгича в конце августа. Защитник ускорил подготовку к новому сезону, присоединившись к словенской «Илирии». Клубом управляет отец Луки Саша Дончич.
«Лука много тренируется с ними. Не просто упражняется, а проводит полноценные тренировочные сессии», – сообщил инсайдер Марк Стейн.
«Даллас» дошел до финала НБА в прошлом сезоне, Лука Дончич закончил третьим в гонке за звание MVP и является одним из фаворитов в этом году.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
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