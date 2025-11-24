3

Деандре Эйтон не доиграл матч с «Ютой» из-за ушиба колена

Деандре Эйтон получил травму колена.

Центровой «Лейкерс» Деандре Эйтон покинул матч против «Юты» (108:106) из-за ушиба правого колена.

Травма произошла в первой четверти, когда Эйтон столкнулся с новичком «Джаз» Эйсом Бэйли.

Центровой успел набрать 2 очка (1 из 2 с игры), 2 подбора и 1 перехват за 13 минут на площадке.

Эйтон ярко начал сезон, набирая в среднем 16,5 очка при 69,9% реализации бросков и 8,8 подбора. Он помог «Лейкерс» стартовать с результатом 12-4, в то время как три их звезды – Леброн Джеймс, Лука Дончич и Остин Ривз – пропускали игры из-за травм.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoЛейкерс
logoНБА
logoЮта
травмы
logoДеандре Эйтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бронни Джеймс: «Джей Джей Редик сказал мне учиться быть эффективным без мяча»
22 ноября, 16:19
«Лейкерс» подпишут двусторонний контракт с Дрю Тимми
22 ноября, 06:33
Скаут НБА: «Пока есть Лука, вы всегда в игре. «Лейкерс» будут в Топ-3 Запада»
21 ноября, 15:59
Главные новости
Отношения между Джонатаном Кумингой и Стивом Керром остаются натянутыми (Dallas Hoops Journal)
вчера, 21:20
НБА. Кубок. «Лейкерс» сыграют с «Клипперс», «Филадельфия» примет «Орландо»
вчера, 17:09
Евролига. 26 очков Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» разгромить «Партизан», «Реал» вырвал победу у «Хапоэля Тель-Авив» и другие результаты
вчера, 21:04
Дерек Лайвли выбыл из строя как минимум на 7-10 дней
вчера, 19:47
Netflix закрывает документальный сериал «Стартовая пятерка» после двух сезонов
вчера, 19:34
Разница в атаке «Милуоки» с Яннисом Адетокумбо на площадке и без него составляет 19,6 очка
вчера, 19:10
В «Далласе» растет беспокойство по поводу состояния Дерека Лайвли (Марк Стейн)
вчера, 18:32
Пол Джордж не сыграет в матче с «Орландо»
вчера, 18:14
Дуэйн Уэйд: «Майкл Джордан – мой персональный GOAT, а Леброн Джеймс – величайший игрок, которого я видел вживую»
вчера, 17:50
Марин Седлачек: «В сезоне-2026/27 Алперен Шенгюн будет на равных конкурировать за звание MVP»
вчера, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
Джаред Батлер: «Я выбрал «Црвену Звезду» из-за фанатов. Они сильно отличаются от болельщиков в НБА»
вчера, 20:44
Стартовал тренировочный лагерь сборной России
вчера, 20:07
Джейлен Хорд пропустит матч «Маккаби» против «Милана»
вчера, 18:45
Маркус Ховард получил травму на тренировке «Басконии» и пропустит матч с «Жальгирисом»
вчера, 16:37
Марин Седлачек: «Мессина закончился как успешный тренер. И не только как успешный, но и как тренер вообще»
вчера, 16:02
Эндрю Альбиси завершит карьеру в сборной Франции после предстоящих матчей квалификации к чемпионату мира
вчера, 14:48
Михалис Цайрелис вернулся в «Арис»
вчера, 14:15Фото
Франк Ниликина пропустит матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 13:59
Кевин Пантер о противостоянии «Партизан» – «Црвена Звезда»: «Лейкерс» – «Селтикс»? Нет, дерби Белграда – на другом уровне»
вчера, 13:24
Карл-Энтони Таунс: «Я безмерно благодарен за то, что у меня есть возможность позвонить своему отцу, и он возьмет трубку»
вчера, 11:45