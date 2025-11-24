Деандре Эйтон не доиграл матч с «Ютой» из-за ушиба колена

Деандре Эйтон получил травму колена.

Центровой «Лейкерс » Деандре Эйтон покинул матч против «Юты» (108:106) из-за ушиба правого колена.

Травма произошла в первой четверти, когда Эйтон столкнулся с новичком «Джаз» Эйсом Бэйли.

Центровой успел набрать 2 очка (1 из 2 с игры), 2 подбора и 1 перехват за 13 минут на площадке.

Эйтон ярко начал сезон, набирая в среднем 16,5 очка при 69,9% реализации бросков и 8,8 подбора. Он помог «Лейкерс» стартовать с результатом 12-4, в то время как три их звезды – Леброн Джеймс, Лука Дончич и Остин Ривз – пропускали игры из-за травм.