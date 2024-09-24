Ник Янг о Дончиче: «Ест, что ему вздумается, не заморачивается с тяжестями, защита вызывает вопросы. Но доставляет мяч в корзину!»

Ник Янг дал определение «настоящего баскетболиста» («real hooper»).

По мнению чемпиона НБА в составе «Уорриорз», подобные игроки способны набирать очки в любых условиях и любых чемпионатах.

Янг написал, что Лука Дончич из «Далласа » идеально подходит под это описание.

«Лука – воплощение настоящего баскетболиста. Он ест, что ему вздумается, не заморачивается в тренажерном зале, его защита вызывает вопросы, НО ОН ДОСТАВЛЯЕТ МЯЧ В КОРЗИНУ!!!!!! ВСЕ РЕСУРСЫ НА АТАКУ!! Приходит в зал прямо перед игрой. Никакой растяжки, просто выскакивает на площадку и выдает 40 очков в любой лиге», – считает Янг.