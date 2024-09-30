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Эл Хорфорд: «Карл-Энтони Таунс будет полезен «Нью-Йорку»

Эл Хорфорд отреагировал на переход Карла-Энтони Таунса в «Нью-Йорк».

«Карл – отличный игрок. Он будет полезен «Нью-Йорку».

Таунс многое умеет на баскетбольной площадке», – считает ветеран «Бостона».

«Никс» согласовали обмен звездного центрового, отдав за него Джулиуса Рэндла, Донте Дивинченцо и пик 1-го раунда.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoБостон
logoНью-Йорк
logoНБА
logoЭл Хорфорд
logoКарл-Энтони Таунс
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