Кайри Ирвинг поставил на аватар фотографию, где он стоит на логотипе «Бостона»

Кайри Ирвинг сменил аватар в соцсети.

После заявления форварда «Бостона » Джейсона Тейтума о «Далласе » разыгрывающий «Мэверикс» Кайри Ирвинг поставил на аватар фотографию, где он стоит на логотипе «Селтикс».

Тейтум в интервью Джимми Фэллону спрогнозировал повтор финальной серии «Бостон» – «Даллас» в новом сезоне НБА .

«Селтикс» обыграли «Мэверикс» в финальной серии прошлого сезона со счетом 4-1.