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Кайри Ирвинг поставил на аватар фотографию, где он стоит на логотипе «Бостона»

Кайри Ирвинг сменил аватар в соцсети.

После заявления форварда «Бостона» Джейсона Тейтума о «Далласе» разыгрывающий «Мэверикс» Кайри Ирвинг поставил на аватар фотографию, где он стоит на логотипе «Селтикс».

Тейтум в интервью Джимми Фэллону спрогнозировал повтор финальной серии «Бостон» – «Даллас» в новом сезоне НБА.

«Селтикс» обыграли «Мэверикс» в финальной серии прошлого сезона со счетом 4-1.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Legion Hoops в соцсети X
logoБостон
logoДаллас
logoНБА
Баскетбол - фото
logoКайри Ирвинг
logoДжейсон Тейтум
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