Кайри Ирвинг поставил на аватар фотографию, где он стоит на логотипе «Бостона»
Кайри Ирвинг сменил аватар в соцсети.
После заявления форварда «Бостона» Джейсона Тейтума о «Далласе» разыгрывающий «Мэверикс» Кайри Ирвинг поставил на аватар фотографию, где он стоит на логотипе «Селтикс».
Тейтум в интервью Джимми Фэллону спрогнозировал повтор финальной серии «Бостон» – «Даллас» в новом сезоне НБА.
«Селтикс» обыграли «Мэверикс» в финальной серии прошлого сезона со счетом 4-1.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Legion Hoops в соцсети X
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