Бывший скаут «Мемфиса» и «Филадельфии» Марин Седлачек: «Дёмин может быть первым российским баскетболистом после Кириленко с большим влиянием в НБА»

Марин Седлачек рассказал о перспективах Егора Дёмина.

66-летний специалист отработал 19 лет в скаутских отделах «Мемфиса» и «Филадельфии».

«Потенциал Егора был очевиден в Летней лиге НБА. «Бруклин » хочет сделать из Дёмина ключевого игрока франшизы. Он может быть первым российским баскетболистом после Кириленко с большим влиянием в НБА .

Разговаривал со знакомыми тренерами из «Рэпторс» (дебютный соперник Дёмина в чемпионате). Они были удивлены спокойствию Егора и его ролью в команде. Играть разыгрывающего с таким ростом – уникально. В «Рэпторс» отметили, что это было впечатляюще», – поделился Седлачек.