«Финикс» подпишет негарантированный контракт с Дэвидом Стоктоном
«Финикс» подпишет Дэвида Стоктона.
«Санз» и опытный разыгрывающий (33 года, 180 см) заключат негарантированное соглашение по схеме Exhibit 10.
Ожидается, что сын легенды НБА Джона Стоктона в новом сезоне присоединится к фарм-команде «Финикса».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Кита Смита
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