«Финикс» подпишет негарантированный контракт с Дэвидом Стоктоном

«Финикс» подпишет Дэвида Стоктона.

«Санз» и опытный разыгрывающий (33 года, 180 см) заключат негарантированное соглашение по схеме Exhibit 10.

Ожидается, что сын легенды НБА Джона Стоктона в новом сезоне присоединится к фарм-команде «Финикса ».