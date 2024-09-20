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«Финикс» подпишет негарантированный контракт с Джейденом Шекелфордом

Джейден Шекелфорд приглашен в тренировочный лагерь «Финикса».

«Санз» договорились с защитником (23 года, 191 см) о подписании негарантированного контракта Exhibit 10.

Последние два сезона Шекелфорд провел в составе «Оклахома-Сити» в G-лиге, где в среднем набирал 14 очков за матч и помог команде выиграть чемпионат G-лиги 2024 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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