«Финикс» подпишет негарантированный контракт с Джейденом Шекелфордом
Джейден Шекелфорд приглашен в тренировочный лагерь «Финикса».
«Санз» договорились с защитником (23 года, 191 см) о подписании негарантированного контракта Exhibit 10.
Последние два сезона Шекелфорд провел в составе «Оклахома-Сити» в G-лиге, где в среднем набирал 14 очков за матч и помог команде выиграть чемпионат G-лиги 2024 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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