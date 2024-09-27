Фрэнк Камински вернулся в «Финикс» из Евролиги

Фрэнк Камински заключил соглашение с «Финиксом».

Американский центровой вернулся в «Санз», за которых он играл с 2019 по 2022 год, сообщает агентство Priority Sports в социальных сетях.

В прошлом сезоне Камински (32 год, 213 см) играл за «Партизан » в Евролиге , где в среднем набирал 8,9 очка, 3,4 подбора и 1,6 передачи за матч.

На счету Камински восемь сезонов в НБА , за которые он сыграл 413 матча регулярного чемпионата, набирая в среднем 8,8 очка и 3,8 подбора.