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Фрэнк Камински вернулся в «Финикс» из Евролиги

Фрэнк Камински заключил соглашение с «Финиксом».

Американский центровой вернулся в «Санз», за которых он играл с 2019 по 2022 год, сообщает агентство Priority Sports в социальных сетях.

В прошлом сезоне Камински (32 год, 213 см) играл за «Партизан» в Евролиге, где в среднем набирал 8,9 очка, 3,4 подбора и 1,6 передачи за матч.

На счету Камински восемь сезонов в НБА, за которые он сыграл 413 матча регулярного чемпионата, набирая в среднем 8,8 очка и 3,8 подбора.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Priority Sports в соцсети X
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