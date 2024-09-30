Микэл Бриджес вряд ли станет подписывать продление контракта с «Никс» до следующего лета

Микэл Бриджес не торопится с продлением контракта .

Форвард 1 октября получит право подписать 2-летнее продление контракта на сумму 72,5 миллиона долларов с «Нью-Йорком ». Как сообщает обозреватель ESPN Бобби Маркс, на данном этапе баскетболист склоняется к тому, чтобы отложить заключение сделки на следующий год.

В межсезонье-2025 Бриджес получит право уже на 4-летнее продление.

Поскольку действующий 4-летний контракт Бриджеса на сумму 90,9 миллиона, подписанный с «Санз» в 2021 году, не содержит никаких опций, его новое соглашение не может вступить в силу до сезона-26/27. «Никс» приобрели Микэла у «Нетс» в июне.