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Дуайт Ховард: «Только что был в Нью-Йорке и постоянно слышал, что «Никс» нужен запасной»

Дуайт Ховард намекнул, что готов присоединиться к «Никс».

«Я только что был в Нью-Йорке и постоянно слышал, что «Никс» нужен запасной», – написал 38-летний центровой, не игравший в НБА с 2022 года.

«Никс» приобрели центрового Карла-Энтони Таунса у «Миннесоты» в обмен на Джулиуса Рэндла, Донте Дивинченцо и пик первого раунда драфта, выменянный из «Детройта».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети Дуайта Ховарда
logoНью-Йорк
logoДуайт Ховард
logoНБА
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