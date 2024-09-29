Дуайт Ховард: «Только что был в Нью-Йорке и постоянно слышал, что «Никс» нужен запасной»

Дуайт Ховард намекнул, что готов присоединиться к «Никс».

«Я только что был в Нью-Йорке и постоянно слышал, что «Никс» нужен запасной», – написал 38-летний центровой, не игравший в НБА с 2022 года.

«Никс» приобрели центрового Карла-Энтони Таунса у «Миннесоты» в обмен на Джулиуса Рэндла, Донте Дивинченцо и пик первого раунда драфта, выменянный из «Детройта».