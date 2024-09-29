«Рискуя всем». Митчелл Робинсон опубликовал моменты своей игры за «Нью-Йорк»
Митчелл Робинсон.
Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон на фоне слухов о своем возможном обмене опубликовал некоторые из эпизодов, когда он рисковал здоровьем ради команды.
«Рискуя всем», — подписал видео Робинсон.
36-й номер драфта 2018 года также напомнил болельщикам, что он самый долгоиграющий баскетболист в составе «Никс». Робинсон опубликовал фотографию игроков «Нью-Йорка» сезона-2020/21, подчеркнув, что он единственный оставшийся член того состава.
Робинсон пропустит еще минимум три месяца после майской операции на голеностопе. Слухи о возможном обмене центрового появились после того, как «Никс» выменяли у «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The Strickland в соцсети X
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