«Рискуя всем». Митчелл Робинсон опубликовал моменты своей игры за «Нью-Йорк»

Митчелл Робинсон.

Центровой «Нью-Йорка » Митчелл Робинсон на фоне слухов о своем возможном обмене опубликовал некоторые из эпизодов, когда он рисковал здоровьем ради команды.

«Рискуя всем», — подписал видео Робинсон.

36-й номер драфта 2018 года также напомнил болельщикам, что он самый долгоиграющий баскетболист в составе «Никс». Робинсон опубликовал фотографию игроков «Нью-Йорка» сезона-2020/21, подчеркнув, что он единственный оставшийся член того состава.

Робинсон пропустит еще минимум три месяца после майской операции на голеностопе. Слухи о возможном обмене центрового появились после того, как «Никс» выменяли у «Миннесоты» Карла-Энтони Таунса.