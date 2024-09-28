Дуайт Ховард: «Шакил О’Нил присылал мне очень оскорбительные сообщения»

Дуайт Ховард заявил, что Шакил О’Нил присылал ему оскорбительные сообщения.

«Шакил О ’Нил сказал мне кое-что очень личное. Он присылал мне сообщения, которые я не стану раскрывать публично. Они были очень оскорбительными.

Нет, я не ответил ему. Но он извинился после этого. Нельзя просто извиниться после таких слов», – рассказал чемпион НБА 2020 года в составе «Лейкерс».