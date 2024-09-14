Дуайт Ховард: «Бывший агент украл у меня 7 миллионов долларов. Это помешало плану купить «Атланту Дрим»

Дуайт Ховард вспомнил неприятный инцидент с участием бывшего агента.

«Бывший агент украл у меня 7 миллионов долларов. Что я думал? Я думал, что хочу найти его и выбить из него все дерьмо. Хотел убить его. Он сорвал мой план по приобретению «Атланты Дрим».

В то время я все еще играл в НБА, так что лига сказала, что я не могу владеть командой напрямую. Мы собрали маленькую группу. Я подумал: «Ладно, я могу создать группу и быть только лицом клуба на какое-то время, но за кулисами можно оказывать влияние и принимать все решения, все такое».

Я поговорил с генеральным менеджером, поговорил с владельцами команды. Был уверен, что эта команда станет моей. Поэтому я дал той группе деньги, и следующее, что помню – от тех людей больше ничего не слышно. Они начали исчезать.

Затем увидел в Интернете срочные новости. Сказали, что кто-то другой купил «Атланту Дрим».

Я доверял этому человеку, потому что он был моим агентом, он был обязан говорить правду и быть честным со мной. Но эти агенты, эти юристы, все эти люди – они плетут интриги, они лгут, и у всех у них один и тот же мотив: поживиться за счет вас. К сожалению, доверять нельзя никому», – заявил бывший игрок НБА .