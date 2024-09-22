Дуайт Ховард заявил, что был лучше Патрика Юинга
Дуайт Ховард поддержал мысль Ника Янга.
Ранее Янг утверждал, что Кевин Гарнетт лучше Тима Данкана, но люди боятся сказать это вслух. Ховард согласился с ним и заявил, что у него такая же ситуация с Патриком Юингом.
Заявление центрового вызвало противоречивую реакцию в соцсетях. Один из пользователей обвинил игрока в том, что у него не было особенного арсенала движений под кольцом.
«Почему тогда рэперы всегда упоминают «Дуайта Ховарда в краске»? Проведи свое собственное исследование и перестань слушать прессу», – ответил ему Ховард, выложив видео с нарезкой своих моментов.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Дуайта Ховарда
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости