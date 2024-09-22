Дуайт Ховард заявил, что был лучше Патрика Юинга

Дуайт Ховард поддержал мысль Ника Янга.

Ранее Янг утверждал, что Кевин Гарнетт лучше Тима Данкана, но люди боятся сказать это вслух. Ховард согласился с ним и заявил, что у него такая же ситуация с Патриком Юингом.

Заявление центрового вызвало противоречивую реакцию в соцсетях. Один из пользователей обвинил игрока в том, что у него не было особенного арсенала движений под кольцом.

«Почему тогда рэперы всегда упоминают «Дуайта Ховарда в краске»? Проведи свое собственное исследование и перестань слушать прессу», – ответил ему Ховард, выложив видео с нарезкой своих моментов.