Дуайт Ховард станцевал сальсу в дебюте на «Танцах со звездами»
Дуайт Ховард участвует в шоу «Танцы со звездами».
Знаменитый центровой воспользовался перерывом в карьере для участия в танцевальном конкурсе. В дебютном номере Ховард станцевал сальсу под композицию «This Is How We Do It» Монтелла Джордана.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Dancing With The Stars
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