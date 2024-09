Дуайт Ховард станцевал сальсу в дебюте на «Танцах со звездами»

Дуайт Ховард участвует в шоу «Танцы со звездами».

Знаменитый центровой воспользовался перерывом в карьере для участия в танцевальном конкурсе. В дебютном номере Ховард станцевал сальсу под композицию «This Is How We Do It» Монтелла Джордана.