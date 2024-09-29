Максим Барашков: «Вернусь в строй через две недели»

Максим Барашков рассказал, что выбыл на 2 недели с растяжением мышц и связок.

Форвард МБА-МАИ во время предматчевой студии МБА ШОУ рассказал о своем состоянии и целях команды на сезон.

« Думал, будет намного хуже. Когда посмотрел повтор, было прям не по себе. Диагноз — растяжение мышц и связок, а срок восстановления около двух недель.

Если сравнивать предсезонную подготовку и первые два матча, то в предсезонке у нас была более сбалансированная игра, никто не волновался. В связи с началом сезона у некоторых ребят началось небольшое волнение. Отсюда и такие ошибки.

Цель — показать достойную игру команды. Каждый игрок по отдельности — не про победу. Если команда выигрывает, значит, все приложили усилия. Я хочу дать от себя результат для побед команды, показать стабильную игру и пройти без травм», – сказал Максим Барашков .