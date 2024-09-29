Максим Барашков: «Вернусь в строй через две недели»
Максим Барашков рассказал, что выбыл на 2 недели с растяжением мышц и связок.
Форвард МБА-МАИ во время предматчевой студии МБА ШОУ рассказал о своем состоянии и целях команды на сезон.
«Думал, будет намного хуже. Когда посмотрел повтор, было прям не по себе. Диагноз — растяжение мышц и связок, а срок восстановления около двух недель.
Если сравнивать предсезонную подготовку и первые два матча, то в предсезонке у нас была более сбалансированная игра, никто не волновался. В связи с началом сезона у некоторых ребят началось небольшое волнение. Отсюда и такие ошибки.
Цель — показать достойную игру команды. Каждый игрок по отдельности — не про победу. Если команда выигрывает, значит, все приложили усилия. Я хочу дать от себя результат для побед команды, показать стабильную игру и пройти без травм», – сказал Максим Барашков.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальная VK-страница МБА-МАИ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости