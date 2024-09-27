Йовица Арсич: «Сегодня «Енисей» выглядел гораздо лучше, чем в первой игре»

Йовица Арсич прокомментировал гостевую победу «Енисея» над МБА-МАИ – 72:58.

«В первую очередь, хочу поблагодарить наших болельщиков, которые приехали в Москву и поддержали нас сегодня. Это и их победа тоже. Сегодня выглядели гораздо лучше, чем в первой игре, сделали не столько потерь, а еще хорошо выглядели на подборе. Я сказал перед игрой, что именно этот аспект будет играть огромную роль.

Задачи на сезон? Конечно, хотим выиграть как можно больше матчей. Именно ради этого и играют в баскетбол. Плюс, конечно же, у нас много молодых игроков, и мы должны развивать их, чтобы они становились лучше и прогрессировали, играя на самом высоком уровне», – сказал главный тренер «Енисея ».