Женская НБА. «Индиана» сыграет в гостях с «Вашингтоном», «Финикс» примет «Сиэтл» и другие матчи
Сегодня состоятся шесть матчей регулярного чемпионата женской НБА.
«Индиана» Кейтлин Кларк сыграет в гостях с «Вашингтоном», «Финикс» примет «Сиэтл».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Вашингтон – Индиана
20 сентября. 2.00
Коннектикут – Чикаго
20 сентября. 2.00
20 сентября. 2.00
Миннесота – Лос-Анджелес
20 сентября. 3.00
Лас-Вегас – Даллас
20 сентября. 5.00
Финикс – Сиэтл
20 сентября. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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