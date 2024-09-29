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  • Брайан Уиндхорст: «Офис Леона Роуза отлично хранит секреты. Митчелл Робинсон пропустит минимум 3 месяца»
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Брайан Уиндхорст: «Офис Леона Роуза отлично хранит секреты. Митчелл Робинсон пропустит минимум 3 месяца»

Брайан Уиндхорст прокомментировал ситуацию перед обменом Карла-Энтони Таунса.

«Все проблемы «Никс» начинались с позиции стартового центрового, а именно, с отсутствия такового. «Нью-Йорк» смог окружить непроницаемой стеной информацию о состоянии ног Митчелла Робинсона. Офис Леона Роуза отлично хранит секреты, и это помогло «Никс» не вести переговоры со слишком слабой позиции.

На самом деле «Нью-Йорк» не планирует увидеть Робинсона на площадке еще как минимум 3 месяца. Или больше, на данный момент никто точно не знает», – написал инсайдер ESPN.

Робинсон перенес операцию на голеностопе в мае.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
травмы
logoНью-Йорк
logoНБА
logoКарл-Энтони Таунс
Брайан Уиндхорст
logoМитчелл Робинсон
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